В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМа

В организацию обратилось частное лицо с заказом на изготовление проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – «Здание Центрального универмага». Однако мужчина потребовал от заказчика дополнительно более 100 тысяч рублей.
- Деньги предназначались якобы за проведение работ в виде инструментального инженерно-технического обследования, которое уже входило в объем подлежащих выполнению работ при исполнении ранее заключенного договора. Полученными таким способом деньгами руководитель экспертной организации распорядился по своему усмотрению, - пояснили в надзорном органе.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Как следует из данных СПАРК, АНО «Центр экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей» зарегистрировано в Москве.