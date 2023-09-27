Борьба с коррупцией

В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМа

Борьба с коррупцией 27.09.2023 11:33
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27.09.2023 11:33


Центральный районный суд вынес приговор 46-летнему исполнительному директору экспертной организации за мошенничество с документацией здания ЦУМа. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина возглавлял обособленное  подразделение автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей».
В организацию обратилось частное лицо с заказом на изготовление  проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – «Здание Центрального универмага». Однако мужчина потребовал от заказчика дополнительно более 100 тысяч рублей.
- Деньги предназначались якобы за проведение работ в виде инструментального инженерно-технического обследования, которое уже входило в объем подлежащих выполнению работ при исполнении ранее заключенного договора. Полученными таким способом деньгами руководитель экспертной организации распорядился по своему усмотрению, - пояснили в  надзорном органе.
Суд оштрафовал эксперта на 300 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ему материального ущерба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Как следует из  данных СПАРК, АНО «Центр экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей» зарегистрировано в Москве.

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