Происшествия

Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видео

Происшествия 27.09.2023 10:45
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27.09.2023 10:45


В Красноармейском районе Волгограда утром 27 сентября Daewoo Matiz перевернулся после столкновения с маршрутным такси № 69. Дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры дорожного наблюдения. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП никто не пострадал. 



Авария, уточняют полицейские, произошла сегодня в 08.17 на проспекте Героев Сталинграда. За рулем Daewoo Matiz находилась 31-летняя женщина. 

– По предварительным данным, водитель Daewoo Matiz при повороте напротив дома №78 по проспекту Героев Сталинграда не предоставила преимущество и совершила столкновение с маршрутным такси, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102». – После столкновения Daewoo Matiz совершил опрокидывание. Пострадавших нет.

В полиции уточняют, что на место для оформления выезжал экипаж городской ГИБДД. Также в главке регионального ГУ МВД России предоставили видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. На карах отчетливо видно, как Matiz после столкновения несколько раз переворачивается и  остается на крыше. 

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Фото: Оксана Абрамова 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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