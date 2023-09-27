



В Красноармейском районе Волгограда утром 27 сентября Daewoo Matiz перевернулся после столкновения с маршрутным такси № 69. Дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры дорожного наблюдения. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП никто не пострадал.





Авария, уточняют полицейские, произошла сегодня в 08.17 на проспекте Героев Сталинграда. За рулем Daewoo Matiz находилась 31-летняя женщина.

– По предварительным данным, водитель Daewoo Matiz при повороте напротив дома №78 по проспекту Героев Сталинграда не предоставила преимущество и совершила столкновение с маршрутным такси, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102». – После столкновения Daewoo Matiz совершил опрокидывание. Пострадавших нет.

В полиции уточняют, что на место для оформления выезжал экипаж городской ГИБДД. Также в главке регионального ГУ МВД России предоставили видеозапись, на которой запечатлен момент аварии. На карах отчетливо видно, как Matiz после столкновения несколько раз переворачивается и остается на крыше.

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Фото: Оксана Абрамова

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области