В Волгограде потушили пожар еще в одной аварийной двухэтажке

- В двухэтажном многоквартирном доме горели деревянные конструкции на площади 16 квадратов. Огонь потушили в 9-57 ч., - пояснили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал. По данным информагентства, пожар произошел в доме №52 по ул. Панферова. Дом был признан аварийным в 2019 году.
В последнее время в Волгограде регулярно происходят пожары в аварийных домах – как в расселенных, так и в тех, где живут люди. К сожалению, не всегда такие происшествия не приводят к жертвам. В январе этого года в результате пожара в ветхом доме по переулку Фабричный, 12 погибла женщина.