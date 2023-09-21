Оперативниками задержана 22-летняя жительница Екатеринбурга





Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области доставят в регион 22-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая подозревается в совершении мошенничества. Жертвой молодой аферистки стал житель города Фроловского района, решившийся на покупку скотины через Интернет.

– В полицию с заявлением обратился мужчина о том, что перевел 30 тысяч рублей неизвестному, пытаясь приобрести крупный рогатый скот через сайт бесплатных объявлений, – пояснили в пресс-службе главка полиции. – Продавец потребовал внести оплату, а получив деньги перестал выходить на связь.

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вычислили аферистку и задержали ее по месту жительства в Екатеринбурге. В ближайшее время девушка будет доставлена в Фролово для проведения следственных действий.

– Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» продолжается, оперативники устанавливают дополнительные эпизоды ее противоправной деятельности, – сообщают в волгоградском главке МВД России.