Экономика

Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России

Экономика 21.09.2023 09:38
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21.09.2023 09:38


Волгоградстат опубликовал данные об успехах Волгоградской области в посевах картофеля, овощебахчевых, технических и зернобобовых культур. Так, по информации статистиков, волгоградский регион выбился в лидеры России по площади посевов картофеля. 

– В 2023 году Волгоградская область по площади посевов картофеля и овощебахчевых культур занимает третье место в Российской Федерации, технических культур – пятое место, зерновых и зернобобовых культур – седьмое место, – сообщили в Волгоградстате. – Картофелем и овощебахчевыми культурами в Волгоградской области занято 60 тысяч гектаров.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Волгоградской области составила 2142 тыс. гектаров, или 65% всех посевов. Техническими культурами занято 1000 тыс. гектаров, или 30% посевов, кормовыми культурами – 116 тыс. гектаров, или 3%.

В Волгоградской области по размеру посевов сельскохозяйственных культур лидирует Новоаннинский район, второе место занимает Михайловка, на третьем месте находится Урюпинский район.

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