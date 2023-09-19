Экономика

В ДНР выдали первую льготную ипотеку по ставке 2%

Экономика 19.09.2023 13:05
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19.09.2023 13:05


Для развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильём по поручению Президента в новых субъектах России реализуется программа льготной ипотеки под 2% годовых. Так, в Донецкой Народной Республике оформлен первый договор участия в долевом строительстве жилья с привлечением льготного ипотечного кредита.  
Льготную ипотеку выдал ПСБ. Клиент приобрел однокомнатную квартиру площадью 52 кв. метра в новостройке в городе Мариуполе. Размер кредита составил 5 млн рублей, первоначальный взнос – 16%, срок кредитования – 60 месяцев.
— Для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге – повышение уровня жизни населения. Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест — это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. ПСБ предоставляет населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах — расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах, — отметил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
Программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала важным шагом для развития ипотеки в новых регионах. Продажа квартир в строящихся жилых объектах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве (закон 214-ФЗ): для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья применяются эскроу-счета (специальный счет дольщика в банке, на котором средства хранятся до тех пор, пока объект жилья не будет полностью достроен и сдан). Этот механизм позволяет полностью обеспечить безопасность и гарантировать надежность вложений заемщиков.

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