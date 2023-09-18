В Волгограде юный водитель протаранил автомобиль с прицепом





Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив строения №236 на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21099» с прицепом. От удара второй автомобиль чуть не сложился пополам.

С места происшествия в больницу доставлены оба водителя 19 и 47 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



