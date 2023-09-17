Общество

На 47-м году ушла из жизни преподаватель ВолгГМУ Ирина Шестакова

Общество 17.09.2023 19:36
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17.09.2023 19:36


В Волгоградском государственном медицинском университете сегодня, 17 сентября, с прискорбием сообщили о смерти Ирины Валерьевны Шестаковой. Как сообщает V102.RU, замначальника планово-финансового управления, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 

— Ирина Валерьевна активно вовлекала ребят в исследования, многие написали свои первые тезисы на конференции именно под ее руководством. Она умела находить таланты и не скупилась от всего сердца поддерживать их как в учебе, так и в жизни. Ирина Шестакова умела дружить с молодежью и была неравнодушна к их проблемам. Мы запомним ее, как неординарного человека, обладающего острым умом, эрудицией и тонким чувством юмора, искреннего друга и доброго товарища. Нам будет ее не хватать, — сказала завкафедрой Светлана Соболева.

Ирина Шестакова работала на кафедре экономики и менеджмента с момента ее образования в 2011 году. Старалась применять нестандартные подходы и игровые методики, чтобы вовлечь студентов-медиков в изучение экономических наук. Ирине Валерьевне было всего 46 лет.

Фото: ВолгГМУ

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