На 95-м году ушел из жизни легендарный советский и российский поэт-песенник, киноактер, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, член Союза писателей СССР Николай Добронравов. Как сообщает V102.RU, мэтр скончался вечером 16 сентября.

Губернатор Андрей Бочаров от имени жителей региона направил искренние соболезнования почетному гражданину Волгоградской области, композитору Александре Пахмутовой в связи с безвременным уходом ее супруга.

Именно тандем Добронравов-Пахмутова — как творческий, так и семейный — создал настоящую песенную летопись России. Всенародную славу Пахмутовой принесли произведения, написанные на стихи Николая Добронравова: «Беловежская пуща», «Геологи», «Герои спорта», «До свиданья, Москва!», «И вновь продолжается бой», «Горячий снег», «Как молоды мы были» и многие другие.

Фото: архив ИА «Высота 102»