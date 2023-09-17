Общество

Губернатор Бочаров выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой

Общество 17.09.2023 12:09
0
17.09.2023 12:09


На 95-м году ушел из жизни легендарный советский и российский поэт-песенник, киноактер, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, член Союза писателей СССР Николай Добронравов. Как сообщает V102.RU, мэтр скончался вечером 16 сентября. 

Губернатор Андрей Бочаров от имени жителей региона направил искренние соболезнования почетному гражданину Волгоградской области, композитору Александре Пахмутовой в связи с безвременным уходом ее супруга. 

Именно тандем Добронравов-Пахмутова — как творческий, так и семейный — создал настоящую песенную летопись России. Всенародную славу Пахмутовой принесли произведения, написанные на стихи Николая Добронравова: «Беловежская пуща», «Геологи», «Герои спорта», «До свиданья, Москва!», «И вновь продолжается бой», «Горячий снег», «Как молоды мы были» и многие другие. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.09.2023 14:39
Общество 17.09.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 13:32
Общество 17.09.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 13:03
Общество 17.09.2023 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 11:30
Общество 17.09.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 10:10
Общество 17.09.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 09:02
Общество 17.09.2023 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2023 08:00
Общество 17.09.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 18:50
Общество 16.09.2023 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 17:44
Общество 16.09.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 16:32
Общество 16.09.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 15:06
Общество 16.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 14:29
Общество 16.09.2023 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 09:55
Общество 16.09.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 09:01
Общество 16.09.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 08:21
Общество 16.09.2023 08:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Работяг и пенсионеров из Волгограда лжесотрудники ЦБ «облегчили» на 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
13:32
Врачи рассказали о состоянии покусанного псом мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области изучат греческий след из многовековых захороненийСмотреть фотографии
12:09
Губернатор Бочаров выразил соболезнования композитору Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
11:30
Закрутило от нетерпения. Волгоградец вместо свадьбы попал в спецприемник из-за сумасшедшего дрифтаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом на детской площадке школьника искусал бездомный песСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области разведчики отрабатывают нештатные ситуации с Ми-8Смотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области за сутки погибли водитель и велосипедистСмотреть фотографии
09:02
«Общение в семье — крики и мат»: стали известны подробности об избившей волгоградца школьницеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Какая погода будет на новой неделе в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:28
В Волжском в доме-тысячнике потушили пожарСмотреть фотографии
20:10
Ни в чем себе не отказывайте: зарплата соцработников Волгоградской области выросла на 94 рубляСмотреть фотографии
18:50
«Мы кто, отстой?»: в Волгограде составы отрезали от школ и больниц жителей поселкаСмотреть фотографии
18:07
«Динамо-Синара» без капитана уступило «Ладе» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде нокаутировали участника массовой драки в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:32
Пляжи и дома на воде: волгоградцы рассказали, что хотят видеть на СарпинскомСмотреть фотографии
15:06
Именем Вячеслава Гришечкина назовут Волжский драмтеатрСмотреть фотографии
14:29
Под Волгоградом депутаты отрешат главу поселения от властиСмотреть фотографии
13:34
Кабмин выделил Волгоградской области 70 млн на новые отелиСмотреть фотографии
12:43
Подвели подрядчики: в Волгограде снова забуксовал ремонт Дворца спортаСмотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда иномарка столкнулась с двумя грузовикамиСмотреть фотографии
11:40
Защитник «Ротора» Данил Пелих пообещал волгоградцам «огненное» зрелищеСмотреть фотографии
10:14
Под Волгоградом водитель Toyota RAV4 протаранила легковушку: двое погибшихСмотреть фотографии
09:55
Росстат: рождаемость и смертность продолжают снижаться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Под Волгоградом 50-летний мужчина сгорел в своем домеСмотреть фотографии
09:01
Минюст внес волгоградца Евгения Кочегина в список иноагентовСмотреть фотографии
08:21
В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублейСмотреть фотографии
07:40
Умер актер и бывший худрук Волжского драмтеатра Вячеслав ГришечкинСмотреть фотографии
22:53
Появились фото с места происшествия с самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:49
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 