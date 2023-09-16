Зарплата ученых выросла до 76670 рублей против прежних 72987. Учителя в первом полугодии зарабатывали в среднем 41896 рублей, а в первом квартале их зарплата составляла 35658 рублей. Преподаватели учреждений дополнительного образования в начале года получали 34994 рубля, а в первом полугодии – уже 39979 рублей. Увеличилась средняя зарплата преподавателей и медиков, работающих с детьми-сиротами – с 36673 до 38668 рублей.
У воспитателей зарплата выросла с 33927 до 34873 рублей. Заметная разница в зарплатах по итогам первого квартала и полугодия наблюдается у преподавателей организаций среднего профессионального образования. Раньше они зарабатывали в среднем 37092 рубля, а по итогам двух кварталов этот показатель вырос до 47493 рублей.
Работники культуры получали в начале года 36808 рублей, затем их зарплата выросла до 37758 рублей.
Рекордсменами же по росту зарплаты стали преподаватели вузов. В первом квартале они зарабатывали в среднем 68343 рубля, а по итогам первого полугодия – 80585 рублей.
Самое мизерное повышение зафиксировано у соцработников. В начале года они получали 35791 рубль, а по последним данным – 35885 рублей.