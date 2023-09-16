



Волгоградстат пересчитал зарплаты бюджетников региона за январь-июнь 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, по сравнению с первым кварталом этого года зарплата выросла у всех категорий бюджетников. Меньше всего прибавка к средней зарплате составила у соцработников – всего 94 рубля. Заметнее всего выросла получка у преподавателей вузов – она увеличилась почти на 12 тысяч рублей. Волгоградстат пересчитал зарплаты бюджетников региона за январь-июнь 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, по сравнению с первым кварталом этого года зарплата выросла у всех категорий бюджетников. Меньше всего прибавка к средней зарплате составила у соцработников – всего 94 рубля. Заметнее всего выросла получка у преподавателей вузов – она увеличилась почти на 12 тысяч рублей.

Средняя зарплата врачей в первом полугодии выросла до 74384 рублей (в первом квартале было 73200 рублей). Младший медперсонал также стал зарабатывать больше – до 36141 рубля (было 35985). Работники среднего медицинского звена получали в первом полугодии в среднем на 369 рублей больше, чем в первом квартале (37064 и 36705 соответственно).Зарплата ученых выросла до 76670 рублей против прежних 72987. Учителя в первом полугодии зарабатывали в среднем 41896 рублей, а в первом квартале их зарплата составляла 35658 рублей. Преподаватели учреждений дополнительного образования в начале года получали 34994 рубля, а в первом полугодии – уже 39979 рублей. Увеличилась средняя зарплата преподавателей и медиков, работающих с детьми-сиротами – с 36673 до 38668 рублей.У воспитателей зарплата выросла с 33927 до 34873 рублей. Заметная разница в зарплатах по итогам первого квартала и полугодия наблюдается у преподавателей организаций среднего профессионального образования. Раньше они зарабатывали в среднем 37092 рубля, а по итогам двух кварталов этот показатель вырос до 47493 рублей.Работники культуры получали в начале года 36808 рублей, затем их зарплата выросла до 37758 рублей.Рекордсменами же по росту зарплаты стали преподаватели вузов. В первом квартале они зарабатывали в среднем 68343 рубля, а по итогам первого полугодия – 80585 рублей.Самое мизерное повышение зафиксировано у соцработников. В начале года они получали 35791 рубль, а по последним данным – 35885 рублей.