Происшествия 14.09.2023 11:17
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14.09.2023 11:17
Следователи в Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего предпринимателя, который построил в Светлом Яру непригодные для проживания дома для детей-сирот. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, застройщик обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
Индивидуальный предприниматель в 2021 году заключил с комитетом строительства Волгоградской области государственные контракты, в рамках которых должен был предоставить 16 благоустроенных квартир в рабочем поселке Светлый Яр для детей-сирот. Общая цена заключенных контрактов составила порядка 22 миллионов 500 тысяч рублей.
- Вместе с тем, намереваясь ускорить сдачу объектов в эксплуатацию, фигурант произвел строительство многоквартирных жилых домов с отклонением от проектной документации, а также многочисленными нарушениями установленных строительных норм и правил, - сообщила Буянова.
Экспертиза показала, что жить в таких домах нельзя. Однако деньги за такое строительство предприниматель получил в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела на имущество предпринимателя был наложен арест. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд.
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