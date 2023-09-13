Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Телеком 13.09.2023 08:59
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13.09.2023 08:59
В рамках VIIIВосточного экономического форума российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако), региональная сеть центров обработки данныхKey Point и федеральная сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подписали трёхстороннее соглашение.
Свои подписи под документом поставили директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимир Ясиновских, сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер и генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS. beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку данного проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Кроме того, компания предоставит партнерам необходимые каналы связи.
Надёжная инфраструктура сертифицированного центра обработки данных позволит обеспечить улучшение качества и безотказности ИТ обеспечения бизнеса DNS.
Владимир Ясиновских, директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом»:
— Уверен, что новое соглашение будет отличным примером эффективного взаимодействия между нашими компаниями. Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud.
Евгений Вирцер, сооснователь группы компаний Key Point:
— Размещение оборудования DNS в центре обработке данных группы компаний Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в регионе лучших мировых практик развития ИТ сферы. Мы рады, что совместно с надёжными партнёрами в лице DNS и beeline cloud участвуем в этом процессе.
Дмитрий Алексеев, генеральный директор ООО «ДНС Групп»:
— Мы намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе. Важно, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов.
Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».
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