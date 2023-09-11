Спорт 11.09.2023 19:45
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11.09.2023 19:45
На прошедших выходных во Фролово Волгоградской области состоялся турнир, посвященный столетию спортивного общества «Динамо», в рамках детско-юношеского фестиваля по спортивной борьбе «Юный динамовец», сообщает V102.RU.
Более 120 спортсменов из Волгоградской области от 6 до 18 лет в семи возрастных категориях в течение двух дней боролись за 15 комплектов наград в дисциплинах «грэпплинг» и «панкратион». На соревнованиях было представлено 10 клубов по единоборствам Волгоградской области.
Триумфаторами турнира стали ребята из центра «Патриот» из Ольховского района. Они заработали 15 тысяч рублей из призового фонда. Второе место заняли хозяева турнира, получившие 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения - «Легион». Бронзовые медали завоевали спортсмены, выступающие за клуб «Высшая лига» из Волгограда. Им досталось пять тысяч рублей.Фото телеграм-канала волгоградской организации "Динамо"
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