Волгоградский облизбирком опубликовал актуальные на 9 сентября данные о явке избирателей на участки. Как сообщает V102.RU, определено самое слабое звено.
— По состоянию на 15.00 9 сентября явка избирателей составила: на выборах депутатов Волгоградской городской думы — 18,75%, на выборах депутатов Волжской городской думы – 13,87%, на выборах депутатов Камышинской городской думы — 27,8%.
По результатам промежуточных итогов, Камышин снова лидирует. К слову, сегодня на одном из участков в Камышинском районе появился странный мужчина с буклями. Самыми пассивными остаются жители Волжского.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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