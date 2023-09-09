Общество

Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской области

Общество 09.09.2023 16:36
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09.09.2023 16:36


Волгоградский облизбирком опубликовал актуальные на 9 сентября данные о явке избирателей на участки. Как сообщает V102.RU, определено самое слабое звено. 

— По состоянию на 15.00 9 сентября явка избирателей составила: на выборах депутатов Волгоградской городской думы — 18,75%, на выборах депутатов Волжской городской думы – 13,87%, на выборах депутатов Камышинской городской думы — 27,8%.

По результатам промежуточных итогов, Камышин снова лидирует. К слову, сегодня на одном из участков в Камышинском районе появился странный мужчина с буклями. Самыми пассивными остаются жители Волжского. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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