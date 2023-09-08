Волгоградцы передали украинским вымогателям больше 51 млн рублей за пять дней





Пугающей и неутешительной статистикой по телефонным мошенничествам поделились с редакцией ИА «Высота 102» в правоохранительных органах. Так, по официальным сведениям, жители региона всего за пять дней – с 28 августа по 1 сентября – передали злоумышленникам 51 миллион рублей. Практически все преступления совершаются злоумышленниками, проживающими на территории Украины.

– Установлено, что за указанный период на территории Волгоградской области зафиксировано 37 фактов телефонного мошенничества. Сумма ущерба составляет более 51 миллиона рублей, – сообщили правоохранитель информагентству сегодня, 8 сентября. – Специалисты колл-центров, преимущественно расположенных на Украине, звонят волгоградцам под российскими номерами физических и юридических лиц и склоняют их к передаче денег. В ход идут всевозможные уловки. Используются банковские системы или услуги «курьеров».

Специалисты уточняют, что злоумышленники используют методы социальной инженерии и психологии, чтобы оказать максимальное давление на человека.

– В Волгоградской области с 28 августа по 1 сентября жителям региона 15 раз предложили перевести деньги на «безопасный счет», объясняя данную меру необходимостью сохранить сбережения от несуществующих мошенников. Как правило, в таких случаях волгоградцам звонят под видом сотрудников полиции. В двух случаях за указанный период своих жертв телефонные мошенники убедили в том, что им ошибочно направлены деньги и нужно сообщить данные карты, чтобы исправить ситуацию, – рассказывают специалисты. – Еще в 11 случаях за пять дней волгоградцы откликнулись на предложения выгодно инвестировать свои средства. В трех случаях волгоградцы лишились сбережений после установки приложения, которое якобы необходимо для предотвращения несанкционированного списания средств.

На двоих без малого пять миллионов рублей перечислили мошенникам монтажник коммерческой организации и волгоградская пенсионерка. Первый поверил, что сможет неплохо заработать на инвестиция и «вложил» в карманы украинских преступников 2,1 миллиона рублей. Пожилая женщина в надежде обезопасить свои сбережения, перевела их на «безопасный счет» и лишилась 2,3 миллиона рублей.

Уточняется, что в случае с монтажником он не только отдал все деньги, какими располагал до звонка «брокера», но и взял кредиты. А вот неработающий житель Волгоградской области набрал кредитов на 2,3 миллиона рублей, чтобы также вложить их в выгодное дело после звонка неизвестного на сотовый.

Отметим, что суммы, которые волгоградцы передают мошенникам под разными предлогами, согласно последним данным, практически во всех случаях превышают сумму в полмиллиона рублей. Преступники стали «разводить» на людей миллионы, при этом чаще всего жертвы берут кредиты, поскольку личных сбережений нет. Пожилым людям, как правило, украинские злоумышленники звонят под видом работников Центробанка и предлагают обезопасить накопления.

Напомним, ранее корреспонденты ИА «Высота 102» обсудили проблему телефонных мошенничеств с представителем одного из крупнейших российских банков.