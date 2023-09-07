Экономика

Работу банка в новых субъектах РФ обсудили на бизнес-конференции

Экономика 07.09.2023 16:42
0
07.09.2023 16:42


Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков приняли участие в бизнес-конференции, собравшей более 200 сотрудников банка для обсуждения работы финансовой организации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. 
— Нормальная финансовая инфраструктура критически важна людям, чтобы  они почувствовали, что жизнь восстанавливается, что у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала.  У банка сейчас есть уникальное окно возможностей, и им необходимо воспользоваться, — сказал Сергей Кириенко.
Участники конференции «Модель продаж. Клиентский сервис» обсудили задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физическими лицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Отдельное внимание уделили лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.
Кроме того, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру, которая представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.
Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысяч человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов,  — прокомментировал Пётр Фрадков.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.09.2023 12:02
Экономика 07.09.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2023 09:17
Экономика 07.09.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.09.2023 18:58
Экономика 06.09.2023 18:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.09.2023 15:04
Экономика 06.09.2023 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2023 09:43
Экономика 06.09.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2023 17:45
Экономика 05.09.2023 17:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2023 16:12
Экономика 05.09.2023 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2023 12:59
Экономика 05.09.2023 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2023 14:07
Экономика 04.09.2023 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2023 09:36
Экономика 04.09.2023 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2023 20:00
Экономика 02.09.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2023 11:47
Экономика 02.09.2023 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 17:57
Экономика 01.09.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 14:13
Экономика 01.09.2023 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 08:03
Экономика 01.09.2023 08:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:45
В Волгограде 8 сентября перекроют центр и Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
18:09
Участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти подготовку в вузыСмотреть фотографии
17:43
Андрей Бочаров и Ольга Голодец в Волгограде обсудили цифровизацию регионаСмотреть фотографии
17:18
В Волжском готовы взяться за обучение операторов БПЛАСмотреть фотографии
16:42
Работу банка в новых субъектах РФ обсудили на бизнес-конференцииСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области беспилотник упал на территорию военной базыСмотреть фотографии
15:10
Мэрию Волгограда обязали оплатить установку счетчика инвалидуСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших 11 воиновСмотреть фотографии
14:06
Владимир Марченко обрисовал образ Волгограда через 10 летСмотреть фотографии
13:11
Инновации на тарелке или открытие новых вкусов в школьном менюСмотреть фотографии
12:33
В ГДЮЦе 450 человек собрали на презентацию плана развития ВолгоградаСмотреть фотографии
12:16
Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Эксперты ОМС советуют проходить медицинские профосмотры в начале учебного годаСмотреть фотографии
11:24
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до судаСмотреть фотографии
10:41
Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политикеСмотреть фотографии
10:41
Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летияСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подросток получил ожоги 90% тела при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
09:39
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиляСмотреть фотографии
09:17
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной водыСмотреть фотографии
08:02
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в СаратовеСмотреть фотографии
07:41
Дмитрия Патрушева возмутили цены на соляркуСмотреть фотографии
22:20
«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»Смотреть фотографии
21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
 