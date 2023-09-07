Работу банка в новых субъектах РФ обсудили на бизнес-конференции

Экономика 07.09.2023 16:42
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07.09.2023 16:42
Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков приняли участие в бизнес-конференции, собравшей более 200 сотрудников банка для обсуждения работы финансовой организации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
— Нормальная финансовая инфраструктура критически важна людям, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, что у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала. У банка сейчас есть уникальное окно возможностей, и им необходимо воспользоваться, — сказал Сергей Кириенко.
Участники конференции «Модель продаж. Клиентский сервис» обсудили задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физическими лицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Отдельное внимание уделили лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.
Кроме того, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру, которая представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.
— Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тысяч человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, — прокомментировал Пётр Фрадков.
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