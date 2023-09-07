Экономика

В августе на авторынке реализовано почти 60 тысяч «китайцев»

Экономика 07.09.2023 12:02
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07.09.2023 12:02


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж китайских автомобилей на отечественном рынке в августе 2023 года. По данным AEB, в последний месяц лета покупателей нашли 111,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Это на 132% больше, чем в августе прошлого года и на 11% превышает результаты июля 2023 года. При этом едва ли не главное событие месяца – факт того, что количество китайских автомобилей, включая те, которые продаются по каналам параллельного импорта, превысило 59 тысяч машин, а их доля составила порядка 53%. Причем всего пять брендов из Поднебесной (Changan, Chery, Geely, Haval и Omoda), то есть четверть из представленных официальными импортерами, заняли почти 80% нашего рынка автомобилей из этой страны.
Ярче других в России продолжает выступать марка Chery. Второй месяц подряд ее продажи превышают 12 тысяч машин.
Haval также ставит рекорды бизнеса в нашей стране. Впервые за восемь лет работы в России ежемесячные объемы продаж марки, судя по рапортам дилеров, превысили десять тысяч и составили 11 178 автомобилей. Это почти в четыре раза больше, чем продавалось в августе прошлого года. Причем Haval остается одной из пяти китайских марок, которая по-прежнему подает подробные сведения в АЕB. Благодаря этому можно судить, что погоду бизнесу в модельной линейке продолжал делать кроссовер Haval Jolion (5,6 тысячи машин), а кроссоверы F7, Dargo и новичок M6 оказались теми моделями, которые нашли 1,4-1,7 тысячи владельцев каждый.
Тройку лидеров брендов из Поднебесной в августе замыкает Geely. Марка реализовала порядка восьми тысяч машин. Но у нее едва ли не самая большая (12%) среди китайцев доля а/м, завозимых не импортером, а различными частными продавцами. Чаще всего они импортируют модели Tugella и Monjaro.
Изначально очень тепло принятые две модели вседорожников марки Tank в августе сохранили абсолютно те же масштабы продаж – 1,6 тысячи машин. До этого бизнес ежемесячно рос на несколько сотен а/м. Можно предположить, что причиной тому стало слишком активное переписывание импортером ценников (на старшую модель Tank 500 более чем на миллион рублей).
Продажи пикапов Great Wall по той же причине и вовсе сбавили обороты. Если в июле было реализовано 520 автомобилей, то в августе уже 492 а/м.
Не избежали подорожания и представители новых марок Jetour и Kaiyi. Но пока продажи каждой из них продолжали расти и оказались в августе в диапазоне 1,5-1,6 тысячи машин.
Среди остальных представителей КНР есть такие машины, которые могут десятками тысяч «штук» продаваться у себя на родине, но в России они пока еще не набрали должных объемов, но все впереди. Это FAW (1 450 а/м), GAC (399 а/м), BAIC (384 а/м) и DFM (153 а/м).
— Так или иначе, но число китайских марок продолжает в России активно расширяться. Только официальными импортерами летом к нам поставлялось уже 20 брендов. Еще столько же везут те или иные «частники». Неудивительно, что общий объем продаж «китайцев» за восемь месяцев 2023 года уже приблизился к 300 тысячам автомобилей, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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