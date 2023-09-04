Происшествия

Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топором

Происшествия 04.09.2023 18:55
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04.09.2023 18:55


В городе Волжском Волгоградской области оперуполномоченные уголовного розыска задержали 34-летнего мужчину, который накануне напал на свою знакомую с топором. Женщину с рублеными ранами доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. 

– Накануне с рублеными ранами и переломами ноги в больницу была доставлена 49-летняя женщина. Установлено, что травмы потерпевшей причинил ее 34-летний знакомый. В ходе возникшего конфликта мужчина взял топор и ударил ее по ноге, – уточняют в полиции. – В отношении мужчины возбуждено головное дело. 

Волжанина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ударившего топором женщину уже изолировали от общества, поместив под стражу по решению суда.

– Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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