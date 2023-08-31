Происшествия

Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской области

Происшествия 31.08.2023 10:09
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31.08.2023 10:09


Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, установлено, что 67-летний водитель Hyundai Matrix на 563 км трассы не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате на месте ДТП погибли водитель и его 67-летний пассажир.
Авария, напомним, произошла в Дубовском районе. Ранее сообщалось, что Hyundai Matrix с номерами волгоградского региона слетел с дороги и перевернулся. Тогда подробности этого происшествия не сообщались.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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