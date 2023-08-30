Два человека погибли в перевернувшемся Hyundai Matrix под Волгоградом

Происшествия 30.08.2023 09:27
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30.08.2023 09:27
Два человека погибли в ДТП, которое случилось сегодня в Дубовском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла примерно в 8-30 ч. 30 августа на 563 километре федеральной трассы. По предварительным данным, Hyundai Matrix с номерами волгоградского региона слетел с дороги и перевернулся. В результате погибли два человека, находившихся в автомобиле.
Обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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