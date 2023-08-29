Герои нашего времени: в Волгоградской области шахтеры приняли поздравления





В городе Котельниково Волгоградской области поздравления с профессиональным праздником накануне принимали представители одной из самых мужественных и самоотверженных профессий – горняки. Как сообщает ИА «Высота 102», приуроченные Дню шахтера мероприятия прошли на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.

В знак уважения и благодарности за успехи своих горняков предприятие организовало в честь профессионального праздника фотовыставку достижений коллектива рудника. На изображениях представлены портреты проходчиков ЕвроХим-ВолгаКалия, индустриальные пейзажи выработок и внутрирудничных сооружений, монументальной проходческой техники, запечатлены рабочие моменты шахтерских будней.

В праздничный день каждого работника подземного комплекса, заступающего в смену, Котельниково снабдили тормозком – так называется шахтерский обед, который работники берут с собой в шахту.

Отметим, что в Котельниковском районе Волгоградской области трудом горняков к этому дню возведены три вертикальных шахтных ствола и колоссальные подземные горные выработки – целый город на глубине более 1147 метров под землей. Руками горнорабочих ЕвроХим-ВолгаКалия сначала разобраны на поверхности, потом спущены в шахту и там уже снова собраны и запущены в работу многотонные гиганты – проходческие комбайны массой более 110 тонн каждый.

Кроме комбайнов по выработкам перемещаются самоходные вагоны, буровые установки, и другая техника. Одну погрузочно-доставочную машину после завершения срока службы в руднике превратили в арт-объект. Постамент с заслуженной спецтехникой украшает площадку у входа в главное административное здание предприятия и служит символом упорства, выносливости, тяжелого и почетного шахтерского труда.

С профессиональным праздником проходчиков Гремячинского ГОКа и других предприятий ЕвроХима поздравили генеральный директор ЕвроХима Олег Ширяев, председатель Совета директоров МХК ЕвроХим Игорь Нечаев, глава Дивизиона Горнорудный Роман Филиппов.











