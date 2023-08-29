Экономика

Герои нашего времени: в Волгоградской области шахтеры приняли поздравления

Экономика 29.08.2023 11:46
0
29.08.2023 11:46


В городе Котельниково Волгоградской области поздравления с профессиональным праздником накануне принимали представители одной из самых мужественных и самоотверженных профессий  – горняки.  Как сообщает ИА «Высота 102», приуроченные Дню шахтера мероприятия прошли на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. 
В знак уважения и благодарности за успехи своих горняков предприятие организовало в честь профессионального праздника фотовыставку достижений коллектива рудника. На изображениях представлены портреты проходчиков ЕвроХим-ВолгаКалия, индустриальные пейзажи выработок и внутрирудничных сооружений, монументальной проходческой техники, запечатлены рабочие моменты шахтерских будней.
В праздничный день каждого работника подземного комплекса, заступающего в смену, Котельниково снабдили тормозком – так называется шахтерский обед, который работники берут с собой в шахту.
Отметим, что в Котельниковском районе Волгоградской области трудом горняков к этому дню возведены три вертикальных шахтных ствола и колоссальные подземные горные выработки – целый город на глубине более 1147 метров под землей. Руками горнорабочих ЕвроХим-ВолгаКалия сначала разобраны на поверхности, потом спущены в шахту и там уже снова собраны и запущены в работу многотонные гиганты – проходческие комбайны массой более 110 тонн каждый. 
Кроме комбайнов по выработкам перемещаются самоходные вагоны, буровые установки, и другая техника. Одну погрузочно-доставочную машину после завершения срока службы в руднике превратили в арт-объект. Постамент с заслуженной спецтехникой украшает площадку у входа в главное административное здание предприятия и служит символом упорства, выносливости, тяжелого и почетного шахтерского труда.
С профессиональным праздником проходчиков Гремячинского ГОКа и других предприятий ЕвроХима поздравили генеральный директор ЕвроХима Олег Ширяев, председатель Совета директоров МХК ЕвроХим Игорь Нечаев, глава Дивизиона Горнорудный Роман Филиппов.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.08.2023 09:17
Экономика 29.08.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 18:01
Экономика 28.08.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 14:54
Экономика 28.08.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2023 12:40
Экономика 28.08.2023 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2023 07:32
Экономика 27.08.2023 07:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.08.2023 16:15
Экономика 25.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2023 12:46
Экономика 25.08.2023 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2023 11:43
Экономика 25.08.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2023 09:54
Экономика 25.08.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.08.2023 09:34
Экономика 25.08.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.08.2023 13:48
Экономика 24.08.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.08.2023 09:27
Экономика 24.08.2023 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.08.2023 08:03
Экономика 24.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.08.2023 13:57
Экономика 23.08.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2023 19:52
Экономика 22.08.2023 19:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Жуткую общагу в Волгограде расселят по ускоренному вариантуСмотреть фотографии
12:23
«Успеют до 1 сентября?»: монтаж контактной сети скоростного трамвая начали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде коммерсанту дали 7 лет строгача за попытку избежать налоговой проверки за взяткуСмотреть фотографии
11:46
Герои нашего времени: в Волгоградской области шахтеры приняли поздравленияСмотреть фотографии
11:25
В МФЦ Волгограда образовались очереди на отказ от сбора биометрических данныхСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде ДорожниковСмотреть фотографии
10:11
В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человекСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде зачищают свалку после пожара у школы №30Смотреть фотографии
09:17
Банк Уралсиб предлагает сервис регистрации юрлиц с назначаемым руководителемСмотреть фотографии
09:04
Врачи трассового пункта под Волгоградом помогли двум пострадавшим в лобовом ДТПСмотреть фотографии
08:47
Из-за новой аварии Котово осталось без водыСмотреть фотографии
08:15
«Мы на пороховой бочке»: в Волгограде обитатели цыганского табора затеяли бизнес с огоньком рядом с домамиСмотреть фотографии
21:28
В Волгограде после хлопка загорелась квартираСмотреть фотографии
21:15
На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фурСмотреть фотографии
20:32
До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
Концессии устранили аварию на сетях в Тракторозаводском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде наградили доброго таксиста за помощь 99-летней бабушкеСмотреть фотографии
19:25
«Страшно, когда не знаешь, где твой ребенок»: две матери из Волгоградской области ищут пропавших на СВО сыновейСмотреть фотографии
19:07
Учителей в школах Саратова подготовят к возможным терактамСмотреть фотографии
18:26
Ребенка с обожженным лицом доставили в спеццентр ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Городищенском районе регоператор убрал 25 крупных свалочных очаговСмотреть фотографии
17:35
У «книгочеев» из волгоградской ИК-9 отобрали 26 граммов радостиСмотреть фотографии
17:21
Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
Бочаров обсудил с силовиками безопасность волгоградцев с 1 по 10 сентябряСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегахСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский выпускник избежит колонии после нападения на одноклассницу с ножомСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде часть АЗС по-прежнему встречают водителей пустыми колонкамиСмотреть фотографии
14:54
Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора разаСмотреть фотографии
14:49
Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия КамышинаСмотреть фотографии
14:11
В Волжском в драке убили 30-летнего мужчину у караоке-бараСмотреть фотографии
 