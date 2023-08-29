Из-за новой аварии Котово осталось без воды





В Котово Волгоградской области – новая коммунальная катастрофа. Как сообщает V102.RU, накануне, 28 августа около 16-00 ч. стало известно о порыве водовода Котово-Филино. Через час жителей оповестили об устранении аварии и о начале заполнения системы водой. К 21-00 ч. котовчанам дали надежду, что вода поступит в квартиры сегодня, 29 августа, к 5 утра. Однако до сих пор жители не дождались воды. Лишь в двух домах из 35 вода идет тонкой желтой струйкой.

В Котово Волгоградской области – новая коммунальная катастрофа. Как сообщает V102.RU, накануне, 28 августа около 16-00 ч. стало известно о порыве водовода Котово-Филино. Через час жителей оповестили об устранении аварии и о начале заполнения системы водой. К 21-00 ч. котовчанам дали надежду, что вода поступит в квартиры сегодня, 29 августа, к 5 утра. Однако до сих пор жители не дождались воды. Лишь в двух домах из 35 вода идет тонкой желтой струйкой.

- В связи с изношенностью водовода при заполнении системы водой был обнаружен еще один порыв. Сотрудники водоканала делают все возможное, что в их силах. В случае недостаточного количества воды в ваших домовладениях, абоненты могут обратиться в водоканал для подвоза технической воды по тел. 4-48-23. График будет сформирован и опубликован в сети Интернет в канале Единый портал ЖКХ, - говорится на ресурсе администрации города. - В связи с изношенностью водовода при заполнении системы водой был обнаружен еще один порыв. Сотрудники водоканала делают все возможное, что в их силах. В случае недостаточного количества воды в ваших домовладениях, абоненты могут обратиться в водоканал для подвоза технической воды по тел. 4-48-23. График будет сформирован и опубликован в сети Интернет в канале Единый портал ЖКХ, - говорится на ресурсе администрации города.

Новость об очередном порыве взбесила измученных одними и теми же проблемами горожан. Жители направляют обращения в различные инстанции - от приемной президента до администрации Волгоградской области. На днях в Котово был введен режим повышенной готовности из-за бесконечных аварий на водоводе и риска срыва отопительного сезона. Новость об очередном порыве взбесила измученных одними и теми же проблемами горожан. Жители направляют обращения в различные инстанции - от приемной президента до администрации Волгоградской области. На днях в Котово был введен режим повышенной готовности из-за бесконечных аварий на водоводе и риска срыва отопительного сезона.

Сегодня в 7 часов утра котовчан огорошили еще одной плохой новостью.