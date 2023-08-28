Волгоградский выпускник избежит колонии после нападения на одноклассницу с ножом





В Волгоградской области сотрудники СУ СК России по региону завершили расследование уголовного дела о покушении на выпускницу во время торжественной линейки 23 мая 2023 года. Напомним, в школе №1 в рабочем поселке Иловля молодой человек в ходе выступления достал из кармана нож и ударил им девочку. К счастью, ранение оказалось незначительным, а сам нападавший был обезврежен на месте.

– Иловлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего подростка. Он обвиняется в покушении на убийство – по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ, – сообщила сегодня, 28 августа, официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова.

Однако же, отбывать наказание 18-летний юноша будет не в колонии, а в специализированном учреждении. В ходе расследования по итогам проведенных экспертиз нападавший признан невменяемым.

– В ходе расследования уголовного дела следователями была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой 18-летнему молодому человеку рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, – сообщает Буянова. – Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о передаче его в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Напомним, версия о том, что нападение было совершено Григорием З. из-за неразделенной любви к Лере, была сразу опровергнута правоохранительными органами. А вот по состоянию психического здоровья парня у опытных оперативников сразу возникли вопросы. Так, на первом же опросе в отделе полиции юноша сообщил правоохранителю о том, что пытался зарезать девушку лишь за тем, чтобы «заняться вымогательством».

Ни нападавший Григорий, ни его жертва Лера ранее никак не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Более того, оба подростка в школе №1 Иловли числились на достаточно хорошем счету – даже дисциплинарных замечаний в их адрес ни разу не было.

Что касается семей подростков, то мать Валерии, по не подтвержденной официально информации, работает в администрации Авиловского сельского поселения Иловлинского района, мать Григория – сотрудница одного из сетевых магазинов в Иловле.