







Четыре человека, среди которых 15-летний подросток, пострадали в столкновении двух автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на 637 км. ФАД Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.

По предварительным данным, Pontiac Vibe выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с китайским кроссовером Haval F7.

В результате ДТП пострадали 24-летний водитель Pontiac Vibe и двое его пассажиров – 28-летняя женщина и 25-летний мужчина. В Haval F7 пострадал 15-летний мальчик. Все доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



