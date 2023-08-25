Вторую памятную доску Отару Джангишерашвили открыли в Волгограде





В Центральном районе Волгограда 25 августа установили вторую по счету памятную доску Отару Джангишерашвили. Как сообщает ИА «Высота 102», появилась она на фасаде Нового экспериментального театра, основателем которого был Отар Джангишерашвили.

Напомним, что первая мемориальная доска была открыта на доме №37 по ул. Чуйкова, в котором проживал худрук НЭТа. Произошло это в марте 2019 года – через год после кончины Джангишерашвили.

Сегодня, 25 августа, в торжественной церемонии открытия доски приняли участие коллектив НЭТа, представители культурных учреждений региона, депутаты и представители администрации Волгоградской области. Право открыть мемориальную доску было предоставлено заслуженному артисту РФ Сергею Симушину и сыну основателя НЭТа.

Накануне, 24 августа, на Димитровском кладбище в Волгограде состоялось открытие бюста Отара Джангишерашвили.