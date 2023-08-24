Бюст Отара Джангишерашвили открыли 24 августа в Волгограде

В Волгограде 24 августа открыли бюст основателя Нового экспериментального театра, народного артиста РФ Отара Джангишерашвили. По информации пресс-службы НЭТ, церемония прошла на Димитровском кладбище.
В открытии приняли участие коллектив Нового экспериментального театра и приглашенные гости, в том числе – заслуженная артистка РФ Лидия Матасова и Отар Джангишерашвили-младший.
В НЭТе сообщают, что решение об установке бюста принял коллектив театра.
– 29 июля исполнилось 80 лет со дня рождения Отара Джангишерашвили. К этой юбилейной дате коллектив театра решил увековечить заслуги своего Учителя, поставив ему памятник, – рассказали в театре. – Бюст изготовлен волгоградским скульптором Владимиром Серяковым, авторству которого принадлежат памятники князю Григорию Засекину в сквере Симбирцева, российскому казачеству на Центральной набережной и архитекторам, восстановившим Сталинград после войны.
Фото: пресс-служба Нового экспериментального театра