Происшествия 25.08.2023 11:06
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25.08.2023 11:06
В лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погиб один человек и двое пострадали. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне на 24 км автодороги «Октябрьский – Громославка - Шебалино» в Октябрьском районе.
По предварительным данным, 59-летний водитель «ВАЗ-21101» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Haval Dargo. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель «ВАЗа». Пострадали 48-летняя пассажирка отечественной легковушки и 42-летняя пассажирка кроссовера. На фотографиях с места происшествия видно, что «ВАЗ-21101» фактически сплющило. Основной удар пришелся на переднюю часть авто, где находился водитель.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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