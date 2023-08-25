Происшествия

Смяло, как консервную банку: под Волгоградом в лобовом ДТП погиб водитель легковушки

Происшествия 25.08.2023 11:06
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25.08.2023 11:06



В лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погиб один человек и двое пострадали. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне на 24 км автодороги «Октябрьский – Громославка - Шебалино» в Октябрьском районе.



По предварительным данным, 59-летний водитель «ВАЗ-21101» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Haval Dargo. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель «ВАЗа». Пострадали 48-летняя пассажирка отечественной легковушки и 42-летняя пассажирка кроссовера. На фотографиях с места происшествия видно, что «ВАЗ-21101» фактически сплющило. Основной удар пришелся на переднюю часть авто, где находился водитель.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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