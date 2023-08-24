Расследования

Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске передали из СК в прокуратуру

Расследования 24.08.2023 11:33
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24.08.2023 11:33


В Волгоградской области сотрудниками СУ СК России завершено расследование уголовного дела о ДТП в Урюпинске, в результате которого  12 июля погиб 28-летний инспектор ДПС. Перед судом предстанет 52-летний водитель Chevrolet Lacetti, допустивший выезд на встречную полосу в состоянии опьянения. 

– Двигаясь по дороге вдоль улицы Казачей в Урюпинске, 52-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на  встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимся автомобилем марки «ВАЗ-2107» под управлением 28-летнего инспектора ДПС, который возвращался со службы совместно с 26-летним коллегой, – сообщила установленные следствием обстоятельства ДТП официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В результате на месте скончался пассажир автомобиля марки «ВАЗ-2107». Находившийся за рулем сотрудник полиции был доставлен в больницу с переломом бедра. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получил и малолетний ребенок, который находился в салоне автомобиля обвиняемого. Сам виновник аварии получил незначительные ушибы, ему госпитализация не потребовалась.



Урюпинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области в отношении 52-летнего мужчины было возбуждено уголоное дело по п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате СК России.

– В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – сообщила Буянова. – По ходатайству следственного органа фигурант содержится под стражей.

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