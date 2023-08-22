Происшествия

Волгоградец проткнул приятеля вилкой

Происшествия 22.08.2023 16:37
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22.08.2023 16:37


В Волгограде задержан 42-летний житель Кировского района, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему приятелю. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в городскую больницу с проникающим ранением грудной клетки был доставлен 38-летний мужчина. 
Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки в компании неработающего, ранее судимого 42-летнего приятеля. В какой-то момент мужчины повздорили, и оппонент потерпевшего схватил вилку и нанес товарищу удар в грудь. 
- Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - пояснили в главке.

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