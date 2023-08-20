«Динамо-Синара» сегодня, 20 августа, завершило турнир «Легенды Юга» в Краснодаре ничьей с новичком суперлиги «Черноморочкой» из Новороссийска со счётом 25:25, сообщает V102.RU. В итоге волгоградские гандболистки заняли последнее место в соревнованиях, в которых участвовали четыре команды.

Перед заключительным туром динамовки потеряли шансы на победу в предсезонных соревнованиях. Тем не менее подопечные Олега Кулешова явно не хотели уезжать домой без набранных очков. В свою очередь, новороссийские гандболистки после поражения от ЦСКА в следующем поединке обыграли «Кубань» — 28:25. Поэтому предстоящий матч хоть и носил товарищеский характер, но ожидался интересным.



Уже в дебютной атаке на Арине Безбабных нарушила правила гандболистка «Черноморочки». Был назначен семиметровый, который реализовала Елизавета Дудкина. Вскоре волгоградки воспользовались потерей мяча соперницами и убежали в быстрый отрыв, завершившийся точным попаданием Варвары Семиной.

Стоит отметить, что на старте поединка «Синара» чувствовала себя вполне уверенно. Обороне удавалось сдерживать атакующий напор оппоненток. Да и голкипер Анна Верещак действовала достаточно надёжно. Но к середине тайма у «Динамо» возникли серьёзные проблемы с реализацией моментов. Команда Кулешова не могла забросить несколько минут.



Вдобавок ко всему новичок клуба Лада Самойленко не сумела отличиться с пенальти. В этот момент волгоградский коллектив уступал уже со счётом 5:8. Прервала безголевую засуху другой новобранец «Синары» Марина Судакова. И все же ближе к концу тайма волгоградки почти догнали «Черноморочку» и на перерыв ушли, уступая с минимальным счётом 11:12.

В начале второй половины соперники продолжали обмениваться голами. А вскоре волгоградки повели с разницей в два мяча. Валентина Гончарова эффективно завершила контратаку, реализовав выход один на один.



На площадке шла равная борьба. В середине тайма счёт стал 18:18. Динамовкам в очередной раз удалось убежать в отрыв — в итоге плюс два очка благодаря точному броску Варвары Семиной. И в следующей атаке она же отработала в обороне и отдала передачу на убегающую от всех оппоненток Самойленко, сумевшую поразить цель.



Под занавес встречи «Синара» снова столкнулась с проблемами в атакующих действиях. «Черноморочка» достаточно грамотно оборонялась, а волгоградским игрокам не хватало хладнокровия при исполнении бросков. За три минуты до финала новороссийские гандболистки догнали «Динамо». Тут пришлось вмешиваться Олегу Кулешову с помощью взятого тайм-аута. После возвращения команд в игру отличилась Самойленко с семиметрового. Однако сразу же «Черноморочка» сравняла и уже до конца матча счёт не изменился - 25:25.

В итоге «Синара» заняла четвертое место на турнире «Легенды Юга». Лучшим игроком трёх матчей в составе бело-голубых была признана Варвара Семина. Она получила специальный приз. Победителем соревнований стал ЦСКА.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: гандбольный клуб «Кубань» / vk.com