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Телеком

На волгоградской набережной у амфитеатра ускорили мобильный интернет

Телеком 30.07.2026 13:03
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30.07.2026 13:03


На набережной в Центральном районе Волгограда скорость мобильного интернета выросла на 30%. Это стало возможным благодаря строительству новой базовой станции вблизи амфитеатра. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании МТС, которая расширила сеть LTE в центре Волгограда.

Летом Центральная набережная традиционно становится одной из главных точек притяжения местных жителей и гостей города-героя. Здесь проходят фестивали, концерты, спортивные мероприятия, а амфитеатр за последние годы превратился в одну из самых узнаваемых современных площадок города. В высокий туристический сезон нагрузка на мобильную сеть в этой части Волгограда заметно возрастает: жители и гости региона активно пользуются навигацией, банковскими приложениями, сервисами бронирования, мессенджерами и видеосвязью, публикуют фотографии и видео в социальных сетях.

– Центральная набережная – одна из визитных карточек Волгограда и одно из самых посещаемых общественных пространств города. Летом здесь ежедневно гуляют тысячи жителей и туристов, проходят концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Мы заранее усиливаем сеть в таких локациях, чтобы пользователям были доступны цифровые сервисы, в том числе из «белых списков», – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова

Теперь новое телеком-оборудование заработало в районе Нулевой Продольной магистрали и улицы 62-й Армии – одной из самых загруженных и популярных прогулочных зон Волгограда.

Фото из архива V102.RU

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