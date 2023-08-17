В микрорайоне Горная Поляна Советского района Волгограда накануне в 21.25 в лобовом ДТП столкнулись две легковушки. Как стало известно V102.RU, за рулем одной из машин оказался поднадзорный регионального УФСИН с электронным браслетом, осужденный за подделку документов.

— По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Wingroad двигался по улице имени Григория Засекина, где напротив дома № 14 столкнулся со встречной машиной Lada Vesta под управлением 33-летнего водителя, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу доставили водителей обеих легковушек, а также 24-летнюю пассажирку Nissan Wingroad.

В пресс-службе ГУФСИН России по Волгоградской области, заявили, что инцидент с попавшим под административный надзор осужденным имел место быть.

— Подтверждаем инцидент с участием осужденного, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Волгоградской области, — прокомментировали в ведомстве. — Осужденный имел полное право передвигаться в черте города до 23.00, в то время как происшествие, согласно данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло в 21.25.

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», осужденным оказался 31-летний водитель Nissan Wingroad, приговоренный судом к четырем месяцам ограничения свободы за совершение преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). К слову, санкция предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на аналогичный срок, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

По информации собственного источника в правоохранительных органах, к приезду скорой помощи все участники аварии находились без сознания. У водителя Nissan Wingroad следов алкоголя в крови не обнаружено.

В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что медицинская помощь понадобилась двоим участникам ДТП.

— Двое пострадавших госпитализированы в больницу № 25 — 33-летний мужчина и 27-летняя женщина помещены в отделение сочетанной травмы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, — добавили в облздраве.

По данным «Высоты 102», поднадзорный водитель Nissan Wingroad за медпомощью не обращался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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