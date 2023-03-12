Пикап вылетел на «встречку». Начальник ИК № 25 Вадим Дудин попал в ДТП в Волгоградской области

Одним из участников ДТП с участием пикапа и «Газели» на трассе Р-22 «Каспий», произошедшем 10 марта, оказался начальник фроловской исправительной колонии строгого режима № 25, полковник внутренней службы Вадим Дудин. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии пострадали четыре человека.

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области журналистам «Высоты 102» подтвердили, что в иномарке в момент аварии находился руководитель ИК № 25.

По информации собственного источника информагентства в правоохранительных органах, офицер ФСИН потерял управление пикапом и выехал на «встречку» из-за скользкой дороги.

— Он ехал из Волгограда во Фролово. Дорога была скользкая, машину занесло. Его выбросило на «встречку», а там «Газель», — рассказал источник.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел примерно в 07.28.

— По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi L200, двигался со стороны Волгограда по федеральной трассе Р-22 «Каспий» в направлении Фролово, — сообщается в оперативной сводке регионального главка МВД. — Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 42-летнего водителя.

Уточняется, что в результате аварии пострадали четверо пассажиров микроавтобуса. Мужчины в возрасте 56-ти, 55-ти, 47-ми и 19-ти лет доставлены в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области