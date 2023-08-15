«Ситиматик-Волгоград» выставлял инвалиду счета за «мертвые души»

В Волгоградской области «Ситиматик-Волгоград» пытался заставить инвалида II группы платить за несуществующих людей. Как сообщает V102.RU, на деревянный сарай, в котором никто не жил, бывший регоператор два года начислял платежи.

— Собственник земельного участка, являющийся инвалидом безуспешно пытался доказать неправомерность действий коммунального оператора, — сообщили информагентству в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. — Инициированная волгоградским Уполномоченным прокурорская проверка показала, что на имя заявителя в сентябре 2021 года был открыт лицевой счет по адресу арендованного земельного участка с начислением платы по двум зарегистрированным гражданам.

Со слов заявителя, ему как инвалиду в 2016 году органы местной власти предоставили в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства в Светлоярском районе. Однако до настоящего времени на выделенной земле инвалид лишь возвел небольшую хозпостройку и смог заложить фундамент будущего гаража. Однако по адресу он не регистрировался и никого не прописывал. Тем не менее, на его имя стали поступать квитанции за мусор, хотя инвалид оплачивал все в полном объеме по месту постоянного жительства.

— Несмотря на предоставление данной информации в административные органы решить возникшую проблему волгоградец не смог, — заявили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.

Возмущенный такой несправедливостью инвалид обратился за защитой своих прав к омбудсмену, что дало свой результат. ООО «Ситиматик-Волгоград» принял решении о закрытии лицевого счета и отмене всех ранее произведенных начислений. Также была аннулирована имеющаяся задолженность в размере 4055 рублей.

Напомним, в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике», а место не справившегося со своими обязанностями концессионера занял временный реогоператор «ЭкоЦентр».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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