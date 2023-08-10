«Завалил дерьмом весь город и судится!»: в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике»

Член Общественной палаты Волгограда Анатолий Мальченко сегодня, 10 августа, в ходе подведения итогов 10-дневной работы временного регоператора поднял вопрос о привлечении предыдущей компании, отвечавшей за вывоз ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград», к уголовной ответственности.

По словам общественника, он не побоялся озвучить то, что у многих присутствовавших на подведении итогов, крутилось в голове.

— Посадки где? Как сказал наш президент. Мы почти два часа говорим о той конторе, которая бросила город. У нас как-то странно все получается. Сегодня мы сделали из города-героя мусорную свалку. И когда мы говорим обо всем, меня вот, например, интересует заведено ли уголовное дело? Я услышал с возмущением для себя, что они же пытаются еще через суд восстановить там какие-то свои права, безусловно, потерянные. Да они преступники на сегодняшний день. Нужно говорить все своими именами. При советской власти, мы еще ее долго будем вспоминать, быть такого не могло, чтобы какой-то регоператор завалил дерьмом весь город и потом еще судился. Он бы уже сидел сейчас в камере и ждал приговор. А у нас этого нет, — резюмировал Мальченко.

Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз отмалчиваться не стал и заявил, что упрекнуть кого-то в бездействии в этой ситуации как минимум некорректно:

— В части посадок. Наверное, я не то лицо, которое за это отвечает, но я вам скажу, что было сделано стороной соглашения, когда нарушали. Это произошло 30 апреля. Между майскими праздниками мы провели ряд встреч с правоохранительными органами, которые отвечают за эти мероприятия. Были сделаны необходимые письменные обращения от стороны соглашения — комитета природных ресурсов — в следственный комитет, прокуратуру и в природоохранную прокуратуру. Соответственно потом я давал дополнительные пояснения коллегам о том, что произошло и почему. Взяли всю эту информацию, но, я так думаю, что там не все так быстро происходит. Ведутся мероприятия и какую-то оценку правоохранительные органы дадут однозначно. То есть мы не бездействовали, там и без нас все это видели, но с учетом наших сигналов, я думаю, все это ускорят.

Напомним, что сегодня представители общественности и власти поставили твердую «четверку» новому регоператору.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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