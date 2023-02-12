«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусор
Общество 12.02.2023 14:38
0
12.02.2023 14:38
Жители Михайловки продолжают добиваться наказания виновных в несвоевременной доставке платежных квитанций за вывоз мусора, в связи с чем некоторым жителям были выставлены долговые требования в сумме от 5 до 20 тысяч рублей. Об этой вопиющей ситуации ИА "Высота 102" сообщало в июле прошлого года.
Как рассказывали горожане, в середине лета они стали получать платежки с огромными для многих семей суммами.
- Оказалось, что наш дом почему-то не был включен в базу данных ООО «Ситиматик-Волгоград», поэтому нам предъявили долги чуть ли не за два года, - рассказали ИА «Высота 102» жители дома №71 по ул. Обороны. – В такую ситуацию попали еще много домов. Квитанции нам стали присылать только в прошлом году. Но мы почему-то теперь должны заплатить за чью-то ошибку.
В конце июня в компании регоператора заявили, что отсутствие платежек было связано с актуализацией данных, в связи с чем было выявлено порядка 30 тысяч адресов жителей региона, по которым не производились начисления. В связи с этим по этим адресам насчитали плату за 2020, 2021 и прошедший период 2022 года.
Но михайловцам, которых поставили перед необходимостью выплачивать крупные суммы, от этого легче не стало.
Горожане потребовали объяснений и от администрации городского округа. В мэрии Михайловки признали, что платежные документы по ряду адресов в системе ГИС ЖКХ, по данным инспекции госжилнадзора Волгоградской области, не размещались, а также не доставлялись жителям.
- Данный факт свидетельствует о признаках нарушения действующего законодательства РФ по несвоевременной доставке платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, - говорится в официальном ответе одной из жительниц.
- Отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства в декабре 2022 года в адрес "Ситиматик-Волгоград" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предложено провести необходимые мероприятия по обеспечению предоставления платежных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства, - цитата из документа.
В компании регоператора, в свою очередь, «перевели стрелки» на другую организацию.
- Региональный оператор заключил агентский договор с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в соответствии с условиями которого организация обязалась оказывать услуги по ведению договорной кампании регоператора, в том числе выявлять потребителей и аккумулировать сведениях о них, необходимые для оказания и оплаты услуги по обращению с ТКО, обобщать такие сведения и формировать из них лицевой счет, включенный в базу данных лицевых счетов, - сообщается в ответе регоператора в администрацию Михайловки.
При этом чиновники заявили, что «не выставление регоператором платежных документов на оплату само по себе не может освобождать собственника помещения от оплаты жилищно-коммунальных услуг, поскольку такая обязанность возложена на него законом». А регоператор, как следует из ответа, «использует информирование клиентов об имеющихся у них задолженностях посредством телефонных звонков».
Михайловцы возмущены – нарушения есть, вину компании перекладывают друг на друга, никто за эти ошибки не ответил, но платить горожанам все равно придется.
- Нас постоянно бомбардируют звонками с требованиями погасить позапозапрошлогодние долги, - негодуют горожане. – Как-будто люди могут вот так достать из кармана 20 тысяч и отдать разом только потому, что кто-то что-то напутал или просто плохо выполнил свою работу.
Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопада12.02.2023 15:07
Общество 12.02.2023 15:07
32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВО12.02.2023 13:48
Общество 12.02.2023 13:48
В Волгоградской области подорожали цветы ко Дню святого Валентина12.02.2023 09:05
Общество 12.02.2023 09:05
Росстат: уровень смертности в Волгоградской области в 2 раза превысил рождаемость12.02.2023 07:43
Общество 12.02.2023 07:43
Волгоградцев предупредили о шторме и метели 12 февраля11.02.2023 20:54
Общество 11.02.2023 20:54
В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубу11.02.2023 19:32
Общество 11.02.2023 19:32
В Череповце создали ледяную копию скульптуры «Родина-мать» из Волгограда11.02.2023 17:52
Общество 11.02.2023 17:52
«Он был героем»: в Волгограде простились с 36-летним десантником Александром Белоусовым11.02.2023 16:41
Общество 11.02.2023 16:41
Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»11.02.2023 15:21
Общество 11.02.2023 15:21
На Украине погиб 31-летний рядовой Константин Зоткин из Волгоградской области11.02.2023 13:30
Общество 11.02.2023 13:30
На трассе в Волгоградской области открыли движение после ДТП с КАМАЗом11.02.2023 12:37
Общество 11.02.2023 12:37
В Волгограде бригада из 11 врачей спасла беременную с редкой патологией11.02.2023 12:13
Общество 11.02.2023 12:13
У него родилась дочь: погибшего на Украине 22-летнего разведчика похоронят в Волгоградской области11.02.2023 11:11
Общество 11.02.2023 11:11
В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23а11.02.2023 10:07
Общество 11.02.2023 10:07
«Докажи, чтобы не было обидно»: ветеран следствия Альбина Никулова – о настоящих следователях и громких делах11.02.2023 09:01
Общество 11.02.2023 09:01