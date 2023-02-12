«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусор











Жители Михайловки продолжают добиваться наказания виновных в несвоевременной доставке платежных квитанций за вывоз мусора, в связи с чем некоторым жителям были выставлены долговые требования в сумме от 5 до 20 тысяч рублей. Об этой вопиющей ситуации ИА "Высота 102" сообщало в июле прошлого года.





Как рассказывали горожане, в середине лета они стали получать платежки с огромными для многих семей суммами.





- Оказалось, что наш дом почему-то не был включен в базу данных ООО «Ситиматик-Волгоград», поэтому нам предъявили долги чуть ли не за два года, - рассказали ИА «Высота 102» жители дома №71 по ул. Обороны. – В такую ситуацию попали еще много домов. Квитанции нам стали присылать только в прошлом году. Но мы почему-то теперь должны заплатить за чью-то ошибку.





В конце июня в компании регоператора заявили, что отсутствие платежек было связано с актуализацией данных, в связи с чем было выявлено порядка 30 тысяч адресов жителей региона, по которым не производились начисления. В связи с этим по этим адресам насчитали плату за 2020, 2021 и прошедший период 2022 года.





Но михайловцам, которых поставили перед необходимостью выплачивать крупные суммы, от этого легче не стало.





Горожане потребовали объяснений и от администрации городского округа. В мэрии Михайловки признали, что платежные документы по ряду адресов в системе ГИС ЖКХ, по данным инспекции госжилнадзора Волгоградской области, не размещались, а также не доставлялись жителям.





- Данный факт свидетельствует о признаках нарушения действующего законодательства РФ по несвоевременной доставке платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, - говорится в официальном ответе одной из жительниц.





- Отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства в декабре 2022 года в адрес "Ситиматик-Волгоград" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предложено провести необходимые мероприятия по обеспечению предоставления платежных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства, - цитата из документа.





В компании регоператора, в свою очередь, «перевели стрелки» на другую организацию.





- Региональный оператор заключил агентский договор с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в соответствии с условиями которого организация обязалась оказывать услуги по ведению договорной кампании регоператора, в том числе выявлять потребителей и аккумулировать сведениях о них, необходимые для оказания и оплаты услуги по обращению с ТКО, обобщать такие сведения и формировать из них лицевой счет, включенный в базу данных лицевых счетов, - сообщается в ответе регоператора в администрацию Михайловки.





При этом чиновники заявили, что «не выставление регоператором платежных документов на оплату само по себе не может освобождать собственника помещения от оплаты жилищно-коммунальных услуг, поскольку такая обязанность возложена на него законом». А регоператор, как следует из ответа, «использует информирование клиентов об имеющихся у них задолженностях посредством телефонных звонков».





Михайловцы возмущены – нарушения есть, вину компании перекладывают друг на друга, никто за эти ошибки не ответил, но платить горожанам все равно придется.





- Нас постоянно бомбардируют звонками с требованиями погасить позапозапрошлогодние долги, - негодуют горожане. – Как-будто люди могут вот так достать из кармана 20 тысяч и отдать разом только потому, что кто-то что-то напутал или просто плохо выполнил свою работу.