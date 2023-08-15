«У нас включили, в соседнем вырубили»: в Волгограде УК с перепугу запустила лифт в подъезде инвалида-колясочника









Многострадальный лифт в подъезде девятиэтажного дома в Волгограде, где живет инвалид-колясочник, экстренно запустили после того, как этой ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее V102.RU сообщало, что инвалид I группы Вячеслав Федин из-за неработающего лифта фактически стал узником девятиэтажки № 116 по улице имени Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. Его родственники утверждают, что лифты в доме не работают из-за того, что подъемным механизмам не хватает мощности. Многочисленные жалобы в УК, энергетикам, «Лифт-Сервис» результата не приносят. Наоборот, в жаркое время, когда увеличилась нагрузка на электросети из-за работающих кондиционеров, лифты и вовсе встали надолго. Накануне стало известно, что СУ СКР по Волгоградской области начало процессуальную проверку по ситуации с инвалидом.













– Вчера лифт в нашем подъезде включили, но проблему не устранили. В итоге в нем сразу же застряла женщина. Потом лифт снова отключился. После этого какие-то работы стали проводить в трансформаторной будке, которая стоит неподалеку. Из-за этого в нескольких домах, в том числе и в нашем, примерно на час отключили свет. Что-то в этой будке переключали, потом лифт у нас снова заработал. Но включили его только в нашем подъезде. В соседнем так и ничего и не работает, хотя в нашем доме помимо моего брата живут еще два инвалида. Их родственники уже у меня интересовались, куда надо написать, чтобы им лифт тоже включили, – рассказала сестра инвалида-колясочника Ирина Алеева.

В УК женщине сказали, что якобы заказали стабилизатор напряжения, но пока не знают, когда он поступит.

По словам Алеевой, проблема в их доме не решена, поэтому лифт может отключиться в любой момент. Волгоградка не уверена, удастся ли ей свозить брата к врачу завтра, 16 августа. Прежний визит, напомним, сорвался из-за того, что подъемный механизм не работал.

Фото и коллаж: Ирина Алеева, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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