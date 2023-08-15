«У нас включили, в соседнем вырубили»: в Волгограде УК с перепугу запустила лифт в подъезде инвалида-колясочника
Общество 15.08.2023 17:52
0
15.08.2023 17:52
Многострадальный лифт в подъезде девятиэтажного дома в Волгограде, где живет инвалид-колясочник, экстренно запустили после того, как этой ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
Ранее V102.RU сообщало, что инвалид I группы Вячеслав Федин из-за неработающего лифта фактически стал узником девятиэтажки № 116 по улице имени Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. Его родственники утверждают, что лифты в доме не работают из-за того, что подъемным механизмам не хватает мощности. Многочисленные жалобы в УК, энергетикам, «Лифт-Сервис» результата не приносят. Наоборот, в жаркое время, когда увеличилась нагрузка на электросети из-за работающих кондиционеров, лифты и вовсе встали надолго. Накануне стало известно, что СУ СКР по Волгоградской области начало процессуальную проверку по ситуации с инвалидом.
– Вчера лифт в нашем подъезде включили, но проблему не устранили. В итоге в нем сразу же застряла женщина. Потом лифт снова отключился. После этого какие-то работы стали проводить в трансформаторной будке, которая стоит неподалеку. Из-за этого в нескольких домах, в том числе и в нашем, примерно на час отключили свет. Что-то в этой будке переключали, потом лифт у нас снова заработал. Но включили его только в нашем подъезде. В соседнем так и ничего и не работает, хотя в нашем доме помимо моего брата живут еще два инвалида. Их родственники уже у меня интересовались, куда надо написать, чтобы им лифт тоже включили, – рассказала сестра инвалида-колясочника Ирина Алеева.
В УК женщине сказали, что якобы заказали стабилизатор напряжения, но пока не знают, когда он поступит.
По словам Алеевой, проблема в их доме не решена, поэтому лифт может отключиться в любой момент. Волгоградка не уверена, удастся ли ей свозить брата к врачу завтра, 16 августа. Прежний визит, напомним, сорвался из-за того, что подъемный механизм не работал.
Фото и коллаж: Ирина Алеева, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте по теме:
Около 700 человек приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»15.08.2023 17:10
Общество 15.08.2023 17:10
Коллеги волгоградских чиновников снизят допустимую для электросамокатов скорость15.08.2023 16:37
Общество 15.08.2023 16:37
В Котово вместо российского флага на афише опубликовали сербский15.08.2023 15:37
Общество 15.08.2023 15:37
Регоператор «ЭкоЦентр» подвел итоги двух недель работы в Волгоградской области15.08.2023 15:10
Общество 15.08.2023 15:10
«Ситиматик-Волгоград» выставлял инвалиду счета за «мертвые души»15.08.2023 14:08
Общество 15.08.2023 14:08
В Волгограде восстановили легендарную надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград!»15.08.2023 13:42
Общество 15.08.2023 13:42
В Волгограде придали ускорение процессу расселения жильцов опасной трехэтажки15.08.2023 12:06
Общество 15.08.2023 12:06
В Волгограде резко вырос спрос на репетиторов по русскому и литературе15.08.2023 11:47
Общество 15.08.2023 11:47
Соревноваться, чтобы спасти: в Котельниково стартовали состязания вспомогательных горноспасательных команд15.08.2023 11:12
Общество 15.08.2023 11:12
Волгоградский губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане15.08.2023 11:02
Общество 15.08.2023 11:02
Суд в Волжском проверили кинологи с собаками15.08.2023 10:14
Общество 15.08.2023 10:14
РПН: клещи стали реже нападать на волгоградцев15.08.2023 10:10
Общество 15.08.2023 10:10
«Давайте реализуем мечту»: Бочаров призвал модернизировать больницу № 4 Волгограда15.08.2023 09:52
Общество 15.08.2023 09:52
В Волгограде траты на сборы ребенка в школу выросли на 11%15.08.2023 09:10
Общество 15.08.2023 09:10
Публикацией «Высоты 102» о волгоградском инвалиде-колясочнике заинтересовался глава СКР14.08.2023 21:18
Общество 14.08.2023 21:18