Общество

Публикацией «Высоты 102» о волгоградском инвалиде-колясочнике заинтересовался глава СКР

Общество 14.08.2023 21:18
0
14.08.2023 21:18


Глава СКР Александр Бастрыкин после публикации V102.RU поручил доложить о ходе проверки по факту запертого в доме инвалида-колясочника в Волгограде. Ранее информагентство сообщало, что инвалид I группы Вячеслав Федин, из-за неработающего лифта фактически стал узником девятиэтажки № 116 по улице имени Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. 

— В СУ СКР по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка, — пояснила официальный представитель регионального силового ведомства Дарья Буянова. 

Напомним, о проблеме инвалида-колясочника сообщали и в редакцию «Высоты 102» родственники. Сестра мужчины, проживающего на 5-м этаже, заявила, что «проблемы с лифтом у нас постоянно», но теперь «он не работает уже неделю и, похоже, включать его не собираются». 

Фото и коллаж: Ирина Алеева, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также: 

Инвалид-колясочник в Волгограде стал узником многоэтажки из-за «вытягивающих» энергию павильонов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.08.2023 20:30
Общество 14.08.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 19:35
Общество 14.08.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 18:36
Общество 14.08.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 16:57
Общество 14.08.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 16:56
Общество 14.08.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 16:09
Общество 14.08.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 14:36
Общество 14.08.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.08.2023 11:57
Общество 14.08.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.08.2023 11:23
Общество 14.08.2023 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.08.2023 11:21
Общество 14.08.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 21:18
Общество 13.08.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 19:46
Общество 13.08.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 18:35
Общество 13.08.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 16:48
Общество 13.08.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2023 16:00
Общество 13.08.2023 16:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
Публикацией «Высоты 102» о волгоградском инвалиде-колясочнике заинтересовался глава СКРСмотреть фотографии
20:30
Жителям трех районов Волгограда отключат горячую воду во второй половине августа: список адресовСмотреть фотографии
19:35
В Волгоградской области среди новых судей оказался ветеран войныСмотреть фотографии
18:56
«Задача – выйти в ФНЛ»: Сергей Попков назвал непростой ситуацию в волгоградском «Роторе»Смотреть фотографии
18:36
В Волжском после поломки вновь запустят паром по АхтубеСмотреть фотографии
18:13
«Такого не было 22 года»: запасы Волгоградского водохранилища истощились из-за засухиСмотреть фотографии
17:41
РПН отменил тестирование на COVID-19 иностранцев и российских туристовСмотреть фотографии
17:29
Зарезавшего пассажира 20-летнего лодочника отправили в СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области 12 дней ищут пропавшего ставропольцаСмотреть фотографии
16:56
В облздраве назвали фейками информацию о платных медосмотрах перед школьной физройСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области в ближайшие три дня резко похолодаетСмотреть фотографии
14:53
Неизвестные вежливые люди взялись за свалку у ЖК «Счастье» в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
«Сначала был хлопок, а потом все полыхнуло»: в Волгограде сгорел дом многодетной семьиСмотреть фотографии
14:36
Не угадали: в Волгограде арбитраж внес в черный список еще одного поставщикаСмотреть фотографии
13:45
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir PayСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде 20-летний лодочник зарезал мужчину из-за конфликтаСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде осудили владелицу игрового клуба за покалечившегося ребенкаСмотреть фотографии
13:06
МВД: под Волгоградом на химпроизводстве «импортозамещали» стиральный порошок известных брендовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Сергей Попков назначен главным тренером волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом «Лада» протаранила Mitsubishi: двое погибли, пятеро в больницеСмотреть фотографии
11:57
На стадионе волгоградского спорткомплекса прошел межзаводской турнир по мини-футболуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде 15-летняя девочка вонзила нож в 42-летнюю тетюСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом потопом после ливня чуть не смыло дорогу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Жителям Волгоградской области напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
11:21
«Нарушителей наказывать»: Бочаров озадачил УФАС и прокуратуру ценами на школьные товарыСмотреть фотографии
10:35
Супруги из Волгоградской области погибли в ДТП под ТамбовомСмотреть фотографии
10:08
На юге Волгограда 2-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:15
Волгоградец стал лауреатом общественной премии имени Н.К. БайбаковаСмотреть фотографии
09:05
Под Волгоградом сгорела «Волга» после наезда на газовую трубуСмотреть фотографии
08:46
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходитСмотреть фотографии
 