Глава СКР Александр Бастрыкин после публикации V102.RU поручил доложить о ходе проверки по факту запертого в доме инвалида-колясочника в Волгограде. Ранее информагентство сообщало, что инвалид I группы Вячеслав Федин, из-за неработающего лифта фактически стал узником девятиэтажки № 116 по улице имени Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе.

— В СУ СКР по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка, — пояснила официальный представитель регионального силового ведомства Дарья Буянова.

Напомним, о проблеме инвалида-колясочника сообщали и в редакцию «Высоты 102» родственники. Сестра мужчины, проживающего на 5-м этаже, заявила, что «проблемы с лифтом у нас постоянно», но теперь «он не работает уже неделю и, похоже, включать его не собираются».

Фото и коллаж: Ирина Алеева, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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