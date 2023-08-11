В Волгоградской области простились с погибшим на Украине рядовым

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Александра Бочкарёва. Как сообщает V102.RU, церемония прощания с рядовым прошла в Петрунинском сельском поселении.

— Уроженец села Барановка Александр Бочкарёв погиб 4 августа при выполнении служебного долга, — сообщили в администрации Камышинского района. — Вечная память нашему земляку-герою!

При этом местные власти не уточняют, был ли погибший мобилизован или служил по контракту. До главы Петрунинского сельского поселения Александра Ламтева журналистам «Высоты 102» дозвониться не удалось. Известно, что похороны прошли 9 августа.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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