Общество

В Волгоградской области простились с погибшим на Украине рядовым

Общество 11.08.2023 12:36
0
11.08.2023 12:36


В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Александра Бочкарёва. Как сообщает V102.RU, церемония прощания с рядовым прошла в Петрунинском сельском поселении. 

— Уроженец села Барановка Александр Бочкарёв погиб 4 августа при выполнении служебного долга, — сообщили в администрации Камышинского района. — Вечная память нашему земляку-герою! 

При этом местные власти не уточняют, был ли погибший мобилизован или служил по контракту. До главы Петрунинского сельского поселения Александра Ламтева журналистам «Высоты 102» дозвониться не удалось. Известно, что похороны прошли 9 августа. 

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВО

В Волгоградской области простились с 34-летним добровольцем из отряда БАРС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.08.2023 14:26
Общество 11.08.2023 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 13:04
Общество 11.08.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 12:08
Общество 11.08.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 11:05
Общество 11.08.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 10:49
Общество 11.08.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 10:10
Общество 11.08.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 09:18
Общество 11.08.2023 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 07:40
Общество 11.08.2023 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 06:59
Общество 11.08.2023 06:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2023 21:43
Общество 10.08.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2023 20:06
Общество 10.08.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2023 18:34
Общество 10.08.2023 18:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.08.2023 16:53
Общество 10.08.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2023 16:27
Общество 10.08.2023 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2023 16:12
Общество 10.08.2023 16:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:27
Beeline cloud бесплатно обучит IT-специалистовСмотреть фотографии
14:26
Впервые за 27 лет в Волгоградской области отремонтируют соединяющую четыре района дорогуСмотреть фотографии
13:04
«Ночные волки» устроят в Волгограде мотопарад, концерт у вокзала и шоу возле музея-панорамыСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине рядовымСмотреть фотографии
12:08
Морг под Волгоградом ускорил выдачу покойников из-за поломки холодильниковСмотреть фотографии
12:02
Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персоналаСмотреть фотографии
11:56
Волгоградца будут судить за убийство в 17-летнем возрасте. Его нашли через 22 годаСмотреть фотографии
11:05
В Волжском больше недели ищут пропавшую пенсионерку в шапкеСмотреть фотографии
10:54
Спикер ГД Володин пообещал заняться Волгой после экологического ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Количество жалоб волгоградцев на наливайки выросло в 10 разСмотреть фотографии
10:10
Центр Волгограда перекрыли из-за подготовки к байк-шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
10:06
В аэропорту Волгограда у пассажирки конфисковали тысячу маникюрных пилочекСмотреть фотографии
09:35
УФСБ: в Волгограде задержали 41-летнего пособника радикальных исламистовСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области к выходным похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
07:40
Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасностиСмотреть фотографии
07:30
«Инфаркт может случиться и в 20 лет»: кардиолог рассказала, как волгоградцы переживают экстремальную жаруСмотреть фотографии
06:59
Тюменцев наказали за душные дни в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
21:43
Изнывающий от зноя Волгоград обойдут стороной дожди и грозыСмотреть фотографии
21:28
Двух депутатов Волгоградской гордумы не допустили к выборамСмотреть фотографии
20:12
Исключить возможность обмана. Вояж Бочарова с чиновниками по объектам ЖКХ обсудили на федеральном уровнеСмотреть фотографии
20:06
Хирурги спасли волгоградского писателя-фантаста Евгения ЛукинаСмотреть фотографии
19:33
В Волгоградской области выросли цены на мясо и курятинуСмотреть фотографии
18:34
Каждый третий житель ЮФО планирует покупать или менять жилье в ближайшие год-дваСмотреть фотографии
18:08
«Завалил дерьмом весь город и судится!»: в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике»Смотреть фотографии
17:47
Итоги в цифрах: в Волгограде «ЭкоЦентр» отчитался за убранные за 10 дней свалкиСмотреть фотографии
17:45
Суд снова разбирается в споре между волгоградцем и ЦУМом из-за люксовых вещейСмотреть фотографии
16:53
40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВОСмотреть фотографии
16:27
Музей-панораму «Сталинградская битва» 12 августа закроют раньше времени из-за байк-шоуСмотреть фотографии
15:29
Куда двигаться и что строить: Андрей Бочаров провел заседание Градостроительного советаСмотреть фотографии
15:02
В комплекте выгоднее: популярные модели смартфонов по специальной цене стали доступны в билайнеСмотреть фотографии
 