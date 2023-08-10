Общество

40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВО

Общество 10.08.2023 16:53
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10.08.2023 16:53


Трагическое известие пришло в Камышин Волгоградской области. На СВО погиб местный житель Роман Сихварт. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в администрации Камышина, передает V102.RU.
– Роман Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Романа Сихварта искренние соболезнования. Вечная память Герою! – говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале мэрии.
Известно, что Роману Сихварту было 40 лет. Он попал на СВО по частичной мобилизации. 
Фото телеграм-канала администрации Камышина/коллаж Алексея Костякова V102.RU

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