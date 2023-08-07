Общество

В Волгоградской области простились с 34-летним добровольцем из отряда БАРС

Общество 07.08.2023 16:27
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07.08.2023 16:27


В Котовском районе Волгоградской области проводили в последний пусть 34-летнего Эльдара Буттаева, который погиб в зоне специальной военной операции. Как передает V102.RU, о похоронах рядового добровольческого отряда БАРС сообщил глава района Сергей Чумаков.
По его словам, Эльдар Буттаев героически погиб 22 июля текущего года на Украине. На церемонии прощания присутствовали не только родные и близкие воина, но и представители районной администрации, военного комиссариата и общественности. 
- Наш земляк ушел добровольцем в зону СВО, с честью до конца исполнил свой воинский долг и остался верен присяге, - написал глава района. - Будем помнить Эльдара! Его имя будет внесено в книгу Памяти Котовского муниципального района.
Фото и коллаж: Сергей Чумаков / Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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