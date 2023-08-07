



В Котовском районе Волгоградской области проводили в последний пусть 34-летнего Эльдара Буттаева, который погиб в зоне специальной военной операции. Как передает V102.RU, о похоронах рядового добровольческого отряда БАРС сообщил глава района Сергей Чумаков.

По его словам, Эльдар Буттаев героически погиб 22 июля текущего года на Украине. На церемонии прощания присутствовали не только родные и близкие воина, но и представители районной администрации, военного комиссариата и общественности.

- Наш земляк ушел добровольцем в зону СВО, с честью до конца исполнил свой воинский долг и остался верен присяге, - написал глава района. - Будем помнить Эльдара! Его имя будет внесено в книгу Памяти Котовского муниципального района.

Фото и коллаж: Сергей Чумаков / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»