Житель Фролово Волгоградской области Дмитрий Мелихов, потерявший в ходе СВО старшего 27-летнего сына Максима, призванного по частичной мобилизации 22 сентября 2022 года, не согласен с решением областного военкомата об отмене отсрочки для службы по призыву для своего младшего сына, которому совсем недавно только исполнилось 20 лет.

Фроловчанин считает, что согласно федеральному законодательству, младший сын Никита имеет право на отсрочку, так как в ходе боевых действий по защите республик ДНР и ЛНР погиб его родной брат. Однако у военкомата Волгоградской области на этот счет другое мнение.





На фото: погибший в боях за Донбасс Максим Мелихов

Дмитрию Мелихову тяжело вспоминать все, что связано со старшим сыном. Даже по телефону отец, потерявший одного из самых родных для себя людей, вынужденно берет паузу, чтобы успокоить нахлынувшие чувства.

— Максим работал вместе со мной в ООО «ГазпромТрансгаз Волгоград» слесарем-сантехником, заочно учился в нефтяном. 22 сентября его призвали по частичной мобилизации. Он недавно только свадьбу сыграл — в августе прошлого года. И, получается, почти сразу отправился в зону боевых действий, — вспоминает фроловчанин. — В начале января этого года он ненадолго приезжал домой. Мы узнали, что его, как и еще девятерых сослуживцев, представили к ордену Мужества. Наш сын погиб 24 апреля 2023 года под Марьинкой.

По словам Дмитрия, в тот день группа военнослужащих приняла ожесточенный бой.

— Они вытаскивали своих ребят под артиллерийским обстрелом. Максима ранило, но он все равно помогал эвакуировать пацанов. Они вдвоем с сослуживцем вытащили земляка, у которого была травматическая ампутация. Затем пошли еще раз, их накрыло. Сумели раскопать только через два дня. Сына посмертно представили к еще одному ордену Мужества, — рассказывает отец погибшего мобилизованного.





Семья Мелиховых до сих пор не может смириться с потерей любимого сына, брата, мужа. Отец семейства считает, что многие чиновники на местах забыли о недавних словах президента России, касательно участников СВО и членов их семей.

— Помните, президент призвал относиться всех чиновников к семьям погибших участников СВО как к своим? А на деле что же получается? Мой старший сын погиб, до конца выполнив свой воинский долг и не отступив. Младший имеет право по федеральному закону № 53 «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку, так как он является родным братом Максима. В весенний призыв военкомат Фролово такую отсрочку ему предоставил. Однако чуть позже уже военкомат Волгоградской области пояснил, что отсрочка моему сыну не положена по причине того, что Максим имел статус контрактника, когда его призвали по частичной мобилизации, а ФЗ № 53 распространяет свое действие только на военнослужащих срочной службы. Они ссылаются на второй пункт указа президента об объявлении частичной мобилизации. Да, мобилизованных потом уравняли в правах с контрактниками, но это касается только льгот и выплат. Однако в областном военкомате это, видимо, трактуют по–своему, — говорит Дмитрий Мелихов.





По словам мужчины, в самом начале, когда решение призывной комиссии Фролово только отменили, никто даже не удосужился привести правовые основания этого действия.

— Нам ничего не объяснили. Тогда я начал писать жалобы: в аппарат губернатора Волгоградской области, в администрацию президента, мой сын также от себя написал жалобу в военный комиссариат региона. В итоге свелось к тому, что все обращения отправили по подведомственности в облвоенкомат. На днях нам пришел ответ. Военкомат региона ссылается на разъяснения военной прокуратуры Волгоградского гарнизона, согласно которым получается, что отсрочка моему младшему сына не положена, так как старший был не мобилизованным, а контрактником. Но статус контрактника не отменяет того, что мобилизованный — это призванный воин, — объясняет Дмитрий Мелихов. — Нас это не остановит. Мы пойдем с этими разъяснениями в суд. Как мне удалось узнать от знакомых юристов, в Волгоградской области было всего два похожих случая, когда забрали по призыву в войска по тому же принципу. Мы намерены создать первый подобного рода прецедент.

ИА «Высота 102» публикует фрагмент ответа военного комиссариата Волгоградской области:

…В соответствии с разъяснениями военной прокуратуры Волгоградского гарнизона, призыв на военную службу и призыв на военную службу по мобилизации имеют различное правовое регулирование, в приведенной выше норме закона не приведены обстоятельства, указывающие на предоставление освобождения от призыва на военную службу гражданам, являющихся сыновьями (родными братьями) погибших (умерших) военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации.

В этой связи применение данной нормы к указанной категории лиц в настоящее время повлечет незаконное освобождение от призыва на военную службу. На основании выше изложенного и в соответствии с требованиями п.п. 2,3 ст. 29 Федерального закона, 13.07.2023г. (протокол № 49) решением призывной комиссии Волгоградской области решение призывной комиссии городского округа город Фролово от 07.07.2023г. (протокол № 18) в отношении Вашего сына Мелихова Никиты об освобождении его от призыва на основании пп. «б», п. 2, ст. 23 Федерального закона было отменено. Также сообщаю, что в соответствии с требованиями п. 4 ст. 29 Федерального закона решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина может быть обжаловано им в суд…





По словам Дмитрия Мелихова, его младший сын планирует связать свою жизнь с медициной. Никита окончил профильный колледж, ищет работу по профессии и хочет заочно продолжить учебу.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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