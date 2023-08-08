ЦБ: волгоградский бизнес за год приспособился и разбогател





За год волгоградский бизнес увеличил свои накопления на расчетных счетах, адаптировавшись к текущей экономической ситуации. К такому выводу, как передает V102.RU, пришли в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

- На начало июля текущего года объем денежных средств на банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Волгоградской области составил почти 132 млрд рублей, - сообщили в банке.

Таким образом, объем накоплений вырос на 36%. На расчетных счетах организаций денежные объемы увеличились на 39% - до 84 миллиардов рублей. Примечательно, что темпы прироста накоплений в регионе оказались выше общероссийского показателя в 11%. Положительную динамику демонстрировали также подросшие депозиты регионального бизнеса на 30% (до 27,2 млрд. рублей) и остатки средств на счетах индивидуальных предпринимателей, которые выросли за год на треть - до 20,5 млрд рублей.

- Рост объемов средств на счетах волгоградских компаний свидетельствует о высокой степени адаптации к изменившимся экономическим условиям, - комментирует ситуацию заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев. - Это происходит, в том числе благодаря наращиванию партнерских отношений с «дружественными» странами и открытию новых рынков сбыта экспортной продукции.

По сведениям банка, растут и остатки на счетах жителей региона. За год они увеличились на 18% - до 359,2 млрд рублей.



