Общество

Врачи рассказали о пострадавших из Ленобласти в ДТП под Волгоградом

Общество 06.08.2023 17:56
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06.08.2023 17:56


Стало известно состояние семьи из Ленинградской области, попавшей в смертельное ДТП на трассе в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в результате аварии сегодня утром погибли три человека из Lada Priora, водителя и пассажиров Mitsubishi Outlander госпитализировали. 

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, 35-летнюю женщину, 41-летнего мужчину и 16-летнюю девочку-подростка доставили в Урюпинскую ЦРБ. 

— Состояние всех пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести, — добавили в облздраве. 

Напомним, что авария, ставшая смертельной для 37-летнего водителя Lada Priora и двух пассажиров — 62-летнего мужчины и 48-летней женщины — произошла, по предварительным данным прокуратуры региона, около 08.30 на 668-м километре трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль Mitsubishi Outlander, двигавшийся в направлении Волгограда столкнулся с выехавшей на встречку легковушкой Lada Priora. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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