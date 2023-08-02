Браконьера с тушей убитого кабана задержали в Волгоградской области









Полицейские задержали в Калачевском районе 39-летнего жителя Волгограда по подозрению в браконьерстве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, автомобиль «Нива», которым управлял волгоградец, был остановлен минувшей ночью инспекторами ДПС возле станицы Голубинской.

В ходе осмотра салона автомобиля был обнаружен зарегистрированный на водителя охотничий карабин и туша убитого кабана. Установлено, что волгоградец подстрелил животное, не имея лицензии.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в главке.

Охотнику грозит уголовная ответственность по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области