В Волжском осудили прославившегося на всю страну любовника-афериста

Расследования 26.07.2023 20:11
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26.07.2023 20:11
Волжский городской суд в Волгоградской области вынес приговор Сергею Богачеву, который был героем популярной передачи у Андрея Малахова, сообщает V102.RU. Богачев, напомним, работал руководителем автошколы, крутил романы одновременно с несколькими женщинами и заодно выманивал с них деньги. Его обвиняли в серии мошенничеств.
- Богачев С.П. признан судом виновным по ч.2 ст.159 (3 преступления), ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание с применением ч.3 ст.69 УК РФ в виде 6-ти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении суда.
С Богачева в пользу потерпевших по заявленным им искам взыскано в общей сложности более 1,9 миллиона рублей.
По материалам уголовного дела, Богачев путем обмана своих знакомых – лиц женского пола, с которыми он находился в доверительных отношениях, получал от них денежные средства, а также иное имущество и распоряжался ими по своему усмотрению. Размер причиненного им имущественного ущерба составлял более 3 миллионов рублей.
Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что 52-летний житель Волжского с 2016 по 2020 годы знакомился с социальной сети с женщинами, приглашал на обучение вождению, либо предоставлял работу в своей фирме. После этого, используя различные психологические приемы, входил к ним в доверие. К каждой женщине он находил особый подход: с кем-то разделял интересы, другим помогал в бытовых мелочах, с третьими вступал в гражданский брак. Спустя непродолжительное время мужчина сообщал о неожиданно возникших проблемах в сфере бизнеса, либо о тяжком недуге, требующем немедленного и дорогостоящего лечения, а также об отсутствии денежных средств на это. Как правило, настроенные более чем дружелюбно к нему женщины предпринимали все возможные меры, чтобы оказать помощь ставшему близким им человеку. Одни отдавали накопленные средства, другие продавали квартиру, третьи брали несколько кредитов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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