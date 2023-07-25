Экология

Под Волгоградом на песках высадят более 2 тысяч белых акаций

Экология 25.07.2023 20:03
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25.07.2023 20:03


Под Волгоградом в рамках лесовосстановления планируется высадить около 2,6 тысяч саженцев белой акации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, уже в июле на участке площадью 0,644 га в Дубовском лесничестве будут проведены работы по выкорчевыванию пней, а к осени этого года здесь создадут минерализованные полосы и высадят новые деревья.
Выбор на белую акацию пал неслучайно. Белая акация прекрасно растет на песчаных и скудных почвах в степи, при этом она засухоустойчива и может восстановиться после природных пожаров. В настоящее время на данном участке растут немногочисленные акации и сосны, возраст которых достигает 35 лет.
Лесоводы посадят здесь саженцы новых деревьев, которые должны будут выполнить роль защиты населенных пунктов от разрушительных степных ветров, а заодно и укрепить почву.
Фото из архива V102.RU
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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