Экономика

В Волгоградской области 4,7 тыс. предпринимателей получили поддержку центра «Мой бизнес»

Экономика 25.07.2023 13:13
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25.07.2023 13:13


В Волгоградской области больше 4700 предпринимателей с начала 2023 года получили помощь центра «Мой бизнес». По информации администрации региона, в их числе – субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица.

– За первое полугодие различные виды поддержки в центре получили 1734 МСП, 1401 самозанятый, 1595 физических лиц, – информирует комитет экономической политики и развития. – Начиная с января текущего года, по вопросам ведения своего дела и получения мер господдержки в Волгоградской области центром дано 704 консультации, также проведено 54 вебинара и мастер-класса. 

Также сообщается, что на площадке центра «Мой бизнес» в Волгограде уже реализованы за прошедшие полгода такие образовательные проекты как: «Азбука предпринимательства», «Инструменты государственной поддержки для старта бизнеса», «Трансформация бизнес-идеи. Как идею превратить в бизнес». 

– Всего в них приняли участие порядка 450 жителей региона, – уточняют в профильном комитете. 

Особое внимание в центре уделяется начинающим и социальным предпринимателям. Так, с 19 июля в Волгоградской области для этих категорий ведется прием заявок на получение грантов в размере 500 тысяч рублей.

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