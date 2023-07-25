«Ротор» проведет открытую тренировку на «Волгоград Арене» 26 июля

Волгоградский «Ротор» перед первым домашним матчем сезона проведет открытую тренировку в среду, 26 июля, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Занятие состоится на «Волгоград Арене». Начало в 18-00. Вход для всех болельщиков будет свободным. Зрителей начнут запускать на стадион в 17.00.

Отметим, что в воскресенье, 30 июля, сине-голубые проведут первую домашнюю игру в сезоне 23-24. Соперником волгоградцев станет бывший клуб наставника «Ротора» Алексея Стукалова «Уфа», который он возглавлял с 2021-го по 2022-й годы.

Напомним, в первых двух турах второй лиги дивизиона А группы «Золото»«Ротор» сыграл вничью на выезде с «Муромом» (1:1) и с московским «Велесом» (0:0).

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»