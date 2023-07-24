Власти вступились за поруганный символ любви в Волгоградской области

После публикации V102.RU на жалобу жителей Новониколаевского района Волгоградской области по поводу уничтожения Лазоревой балки, в которой произрастает пион тонколистный, занесенный в Красную книгу России, отреагировали местные власти.

Ранее старожилы сообщили о варварском уничтожении краснокнижных растений на территории рядом с хутором Лазоревый.

— Нам поступил сигнал о том, что балку распахивают. По факту обращения жителей в районной администрации была создана рабочая группа для решения этого вопроса и взаимодействия с сельхозорганизацией, в чьем ведении находится земля, — пояснила в ответ на запрос информагентства глава Комсомольского сельского поселения Хатуна Лихачева.





Кроме того, на основании обращений, поступивших через соцсети, выездное обследование проведут сотрудники облкомприроды. Специалисты поясняют, что в случае подтверждения факта нарушения может быть взыскан ущерб в установленном законом порядке.

Напомним, жители Новониколаевского района в Сети уже начали собирать подписи против уничтожения Лазоревой балки. Волгоградцы пояснили, что сюда любили приходить влюбленные пары, а сам цветок считался символом чистоты и любви. К слову, пион тонколистный запрещено выкапывать и сажать у себя в палисадниках, но до сегодняшнего дня никому и в голову не приходило уничтожать природную красоту.

Фото: читатели информагентства

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии — вклад в будущее региона»

Читайте также:

«Они были символом любви»: в Волгоградской области уничтожают балку с краснокнижным лазоревым цветком